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أخبار البلد

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:48 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس الموافق 11-6-2020.

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة. 

-تشمل قائمة القطارات المكيفة في صعيد مصر 3002 و 978 و 980 و 1980.

-يتضمن أيضًا 1171 و 1170 و 991 و 987 و 935 و 1935.

-قطارات من 1918 و 981 و 2001 و 983 و 1982 و 982 و 1982 و 990 و 1986.

-قطار 2001- مع تكييف الهواء
يبدأ القطار من محطة أسوان الساعة 6:30 صباحًا ويصل إلى القاهرة الساعة 17:35.

–1001 خاص
يغادر من أسوان في الساعة 45 ووصل إلى القاهرة في الساعة 18:30.


–159 خاص
يبدأ القطار في الساعة 6:15 من محطة Elkaya في الأقصر ويصل إلى القاهرة في الساعة 18:10.

-983-تكييف الهواء
بدأت بالتحرك من أسوان الساعة 7:30 ووصلت إلى محطة المنيا في الساعة 6:15.

-1983 قطار مع تكييف
يغادر من محطة المنيا في الساعة 6:15 مساءً ووصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا.

ومن ناحية أخرى، قرر مكتب السكة الحديد فتح قطاري 3010 و 3011 مكيّفين على خط القاهرة-أسوان ، والعكس، وتشمل تجهيزات القطارات شاحنة قوية، و 4 شاحنات أولية مكيفة، وشاحنة بوفيه، و 7 شاحنات ثانية مكيفة.

وفي الصور المرفقة نوضح مواعيد القطارات غدًا
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
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