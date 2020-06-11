لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الخميس

لو مسافر بالقطار، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس الموافق 11-6-2020.

توفر هيئة السكة قطارات لنقل الركاب إلى المحافظات بالوجه القبلي والبحرى من وإلى القاهرة.





-تشمل قائمة القطارات المكيفة في صعيد مصر 3002 و 978 و 980 و 1980.





-يتضمن أيضًا 1171 و 1170 و 991 و 987 و 935 و 1935.





-قطارات من 1918 و 981 و 2001 و 983 و 1982 و 982 و 1982 و 990 و 1986.





-قطار 2001- مع تكييف الهواء

يبدأ القطار من محطة أسوان الساعة 6:30 صباحًا ويصل إلى القاهرة الساعة 17:35.





–1001 خاص

يغادر من أسوان في الساعة 45 ووصل إلى القاهرة في الساعة 18:30.









–159 خاص

يبدأ القطار في الساعة 6:15 من محطة Elkaya في الأقصر ويصل إلى القاهرة في الساعة 18:10.





-983-تكييف الهواء

بدأت بالتحرك من أسوان الساعة 7:30 ووصلت إلى محطة المنيا في الساعة 6:15.





-1983 قطار مع تكييف

يغادر من محطة المنيا في الساعة 6:15 مساءً ووصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحًا.





ومن ناحية أخرى، قرر مكتب السكة الحديد فتح قطاري 3010 و 3011 مكيّفين على خط القاهرة-أسوان ، والعكس، وتشمل تجهيزات القطارات شاحنة قوية، و 4 شاحنات أولية مكيفة، وشاحنة بوفيه، و 7 شاحنات ثانية مكيفة.



