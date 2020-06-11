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اقتصاد

15.05 دينار لعيار 21.. أسعار الذهب في الكويت اليوم 11-6-2020

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.05 دينار كويتي.

وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر اوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.



وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي. 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.20  دينار كويتي) أي ما يعادل (55.95 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (15.77 دينار كويتي) أي ما يعادل (51.28 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.05 دينار كويتي) أي ما يعادل (48.95 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (12.90 دينار كويتي) أي ما يعادل (41.96 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.03 دينار كويتي) أي ما يعادل (32.63 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.60 دينار كويتي) أي ما يعادل (27.97 دولار أمريكي) 

أسعار الجنيه الذهب 120.41 دينار كويتي  أي ما يعادل 391.63 دولار أمريكي 

أسعار أوقية الذهب 120.41 دينار كويتي أي ما يعادل 391.63 دولار أمريكي 

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