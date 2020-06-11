عروض وتسهيلات.. مدير مبيعات: سوق السيارات ستشهد انتعاشة قريبًا

قال أحمد الغراب، مدير المبيعات بشركة بي أوتو إن انخفاض السيارات لا يتوقف فقط على العرض والطلب في السوق ولكن توجد أسباب أخرى له.





وأكد "الغراب" في تصريح لـ "صدى البلد" على سبيل المثال سنجد أن سيارة الأوبل استرا انخفض في سعرها ما يقرب من 21 ألف جنيه لأنها لها ظروف خاصة وهي أن هذا الموديل سيتم تصنيع الحديث منه في أوروبا وبسبب ذلك انخفض سعرها في مصر .





وأوضح "الغراب" أن في الفترة القادمة سنجد الكثير من العروض والكثير من أنظمة التقسيط عند شراء السيارات وبالفعل سنجد بعض البنوك حاليا تقدم السيارات بدون فوائد او بدون المصاريف الإدارية أو تأمين والهدف هو التسهيل على العميل خاصة في هذه الفترة .





وأضاف أن السوق المصرية ليست مرتبطة بالسوق العالمية، خاصة في السيارات فكل دولة أو كل سوق ولها ظروفها وحاليا لا يوجد أي تخفيض في أسعار السيارات إلا في سيارات معينة وسنجد ذلك في الأوروبي أكثر .