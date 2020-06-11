AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

عروض وتسهيلات.. مدير مبيعات: سوق السيارات ستشهد انتعاشة قريبًا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
قال أحمد الغراب، مدير المبيعات بشركة بي أوتو إن انخفاض السيارات لا يتوقف فقط على العرض والطلب في السوق ولكن توجد أسباب أخرى له.

وأكد "الغراب" في تصريح لـ "صدى البلد" على سبيل المثال سنجد أن سيارة الأوبل استرا انخفض في سعرها ما يقرب من 21 ألف جنيه لأنها لها ظروف خاصة وهي أن هذا الموديل سيتم تصنيع الحديث منه في أوروبا وبسبب ذلك انخفض سعرها في مصر .

وأوضح  "الغراب" أن في الفترة القادمة سنجد الكثير من العروض والكثير من أنظمة التقسيط عند شراء السيارات وبالفعل سنجد بعض البنوك حاليا  تقدم السيارات بدون فوائد او بدون المصاريف الإدارية أو تأمين والهدف هو التسهيل على العميل خاصة في هذه الفترة .

وأضاف أن السوق المصرية ليست مرتبطة بالسوق العالمية، خاصة في السيارات فكل دولة أو كل سوق ولها ظروفها وحاليا لا يوجد أي تخفيض في أسعار السيارات إلا في سيارات معينة وسنجد ذلك في الأوروبي أكثر .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقنيات حديثة في السيارة لم تعد تهم السائقين

بي إم دبليو تكشف عن سيارتها الجديدة في الأسواق الصينية

سيارات مهددة بالانقراض بسبب الموديلات الرياضية

ارتفاع متوقع في الأسعار.. فيروس كورونا يهدد مبيعات السيارات في مصر

ترشيحاتنا

خاص | موقف المعلقين والمحللين المصريين من استغناءات beIN SPORTS

الصحة العالمية: عزل المصابين بـ كورونا خارج المنزل أفضل وسيلة للسيطرة على الفيروس

ملتزمون بـ إعلان القاهرة.. الجيش الليبي يعلن تفاصيل معركة سرت

قرارات جديدة.. أحمد موسى: الحكومة تتجه لتخفيف الإجراءات الاحترازية.. فيديو

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بحرية اليونان تعترض سفينة تركية محملة بالأسلحة متجهة نحو ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. مُعلمة تقيم زفافها في الفصل مع التلاميذ

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور