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أخبار العالم

سنغافورة تبدأ تجاربها السريرية على علاج محتمل لكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة، أمس الأربعاء، أنها تعتزم البدء الأسبوع المقبل في استخدام علاجات سريرية على البشر لعلاج محتمل لفيروس كورونا. 

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز"، التي نقلت الخبر، أن "تجارب المرحلة الأولى ستكون على 23 من الأفراد الأصحاء وستجرى لمدة 6 أسابيع، من قبل وحدة الطب الاستقصائي بمجموعة سينج هيلث الطبية".

وأشارت إلى أنه "سيتم اختبار جسم مضاد أحادي المنشأ أو بروتين الجهاز المناعي (تي واي027) الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها سنغافورة".

وأضافت في تقرير نشرته الشركة، أن "الجسم المضاد يستهدف الفيروس"، كما سيتم اختبار الجسم المضاد في العلاج لإبطاء انتشار المرض وتسريع الشفاء، مما يتيح الحماية المؤقتة من العدوى".
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