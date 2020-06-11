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رياضة

حققت 14 بطولة.. أحمد صديق: حسام البدري كانت لديه قناعة بكل اللاعبين إلا أنا ..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:09 ص
احمد صديق
احمد صديق
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ياسمين تيسير
كشف أحمد صديق نجم فريق الأهلي السابق عن كواليس انضمامه لـ النادي أول مرة موسم 2002، مؤكدا أن عدلي القيعي، مدير تعاقدات النادي السابق، تحدث إليه من أجل الانضمام لفريق الشباب.

وأضاف أحمد صديق، في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت 1"، أن فتحي مبروك المدير الفني لفريق الشباب وقتها لم يكن يعلم شيئا عن الأمر حيث تحدثت مع ثابت البطل مدير الكرة في النادي وقتها وأخبرته بأن مجرد "شم" رائحة ملعب الاهلي بمثابة الحصول على كل شىء.

وتابع أنه انضم عقب ذلك كإعارة ولكنه لم يستمر كثيرا مع الاهلي  وانضم لـ أسمنت أسيوط حيث تألق مع الفريق وتلقي عددا كبيرا من العروض الكبيرة ووقع لـ المقاولون العرب ولكنه تلقي عرضا من الاهلي، مشيرا إلى انه اخبر عدلي القيعي بتوقيعه لـ المقاولون فأكد لي ان الاهلي سيحل تلك الأزمة.


وأضاف صنعت تاريخا حقيقيا في الأهلي بالحصول على 14 بطولة، موضحا أن حب الجماهير لا يقل عن اي مقابل مادي.

أما عن علاقته بـ حسام البدري المدير الفني الأسبق للفريق فأكد "لم أفتعل أي مشكلة مع حسام البدري رغم عدم مشاركتي معه" مشددا على أنه كانت لديه قناعات بكل اللاعبين إلا أنا.

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