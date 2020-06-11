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لا يشكل خطرًا على صحة الأطفال.. أستاذ علم فيروسات: كورونا يصيب المتهاونين من الصغار والكبار.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:46 ص
الأطفال وفيروس كورونا
الأطفال وفيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، إن زيادة فرص الإصابة للأطفال تأتي نتيجة عدم قدرتهم على اتباع الإجراءات الوقائية، موضحا أن فيروس كورونا لا يشكل خطرًا على صحة الأطفال ولكن هذا لا يعني التهاون في حمايتهم من الفيروس.


وأضاف الدكتور أحمد شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب الكلام مع الأطفال وإعطاؤهم فكرة عامة عن طرق الوقاية وتعليمهم كيفية غسل اليدين بشكل صحيح، وعدم ملامسة العين والأنف والفم، أو الوجه عامة، لافتا إلى تعليمهم كيفية العطس ويكون في الذراع، ويجب تعليمهم نفس الإجراءات الوقائية للكبار.


وشدد على دور أولياء الأمور في حماية أطفالهم أيضا، وذلك عن طريق مراقبتهم بشكل عام طوال الوقت.


وأكد أهمية تقوية مناعتهم من خلال الطعام المتوازن، والراحة وتقليل النشاط البدني في المنزل، وتناول أطعمة تحتوي على كل المكونات الغذائية من بروتينات وسلطات وخضراوات، وتناول فواكه مثل الجوافة واليوسفي والبرتقال التي تحتوي على فيتامين سي.


وتابع: "يجب أن يتناولوا الزنك، وذلك عن طريق المكسرات أو البقوليات كالفول والعدس".
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