داليا زيادة: الرئيس السيسي جعل مكافحة الإرهاب من حقوق الإنسان

أكدت داليا زيادة ، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح أن في تغيير الكثير في الطرق التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان، وهو أكبر وأهم إنجاز يحسب له، ومن علامات ذلك أنه كان أول من يبادر ويصّر على جعل مسألة مكافحة الإرهاب حقا من حقوق الإنسان.

وأشارت داليا زيادة، في تصريح لـ "صدى البلد"، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم قبل 6 سنوات، وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كأولوية مقدمة على الحقوق السياسية والمدنية، واعتمد ذلك منهجًا لإصلاح الخلل السياسي والحقوقي الذي كانت تعاني منه مصر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي بشكل أبسط تتلخص في الحق في المسكن والرعاية الصحية والحياة الآمنة.





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وأكدت داليا زيادة، أن موقف الرئيس السيسي كان مثار انتقاد في بداية الأمر من الكثير من المراقبين الدوليين الذين يقدسون الحقوق السياسية والمدنية (مثل الانتخابات وحرية التجمع والمظاهرات) حتى لو كانت على جثث الفقراء وحتى لو كانت الدولة تعاني من مشكلات اقتصادية وفساد وتحارب الإرهاب، لكن الوقت أثبت أن رؤية الرئيس السيسي كانت هي الأصوب، وتجلى هذا من خلال الأزمة العالمية الحالية التي يمر بها العالم من جراء فيروس كورونا، والتي كشفت عن عوار شديد في منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لدى دول عظمى أعطت الأولوية لتمجيد وتقديس الحقوق المدنية والسياسية وأهملت جوانب محاربة الفقر والرعاية الصحية وتأمين حياة أمنة ومستقرة للمواطنين.



