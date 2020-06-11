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أخبار البلد

فتح باب حجز التذاكر للمصريين الراغبين في العودة من الأردن

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:24 ص
سفارة مصر فى الاردن
سفارة مصر فى الاردن
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أ ش أ
أعلنت سفارة مصر بالأردن أن المواطنين العاملين بالأردن ممن قاموا بتسجيل رغباتهم في العودة إلى أرض الوطن عبر المنصة التي أنشأتها وزارة العمل الأردنية للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة والعودة إلى بلادها في الفترة من ٢٤/٥/٢٠٢٠ وحتى ٦/٦/٢٠٢٠ يمكنهم المضي قدما في حجز تذاكر سفرهم على الرحلات التي تنظمها شركتي "مصر للطيران" و"اير كايرو" من عمان إلى القاهرة خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٠ يونيو الجاري.

وأضافت السفارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يمكن للمواطن سداد قيمة تذكرة رحلة الطيران والحصول عليها من خلال التواصل مع شركتي الطيران.

وأعربت السفارة للمواطنين المصريين العاملين في الأردن عن أطيب التحيات والتمنيات.
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