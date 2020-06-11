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طريقة عمل العجينة السحرية.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:00 م
عجينة سحرية
عجينة سحرية
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل العجينة السحرية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.

 
مقادير العجينة السحرية

5 أكواب دقيق 
4 ملاعق كبيرة سكر 
2 ملعقة صغيرة ملح 
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
2 كوب ماء دافئ 
4 ملاعق كبيرة لبن بودرة 
1 علبة زبادي  
بدون ماء
1 كوب زيت زيتون 
جنين قمح 
سمسم حبة البركة 
بذر الكتان 
بيض 
قهوة سريعة الذوبان 
كريمة


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* اخلطي الدقيق مع الملح والسكر واللبن البودرة والخميرة ثم ضعيهم في العجان.

* أضيفى الزبادي ثم الزيت بالتدريج ويخلط جيدا ثم أضيفي الماء تدريجيا.

* اعجني الخليط لمدة 5 إلى 10 دقائق.

* ثم ترفع وتشكل كرات متوسطة الحجم.

* يمكنك وضع جنين القمح أو بذر الكتان والسمسم وحبة البركة أثناء العجن.

* اتركي العجين يختمر لمدة ساعة على الأقل ثم يصبح جاهزا للحشو أو الخبز.

* اخلطي البيض مع الكريمة والقهوة المذابة ثم يدهن به العجين قبل الخبز.

* يرش بالسمسم أو حبة البركة أو بذر الكتان حسب الرغبة.

* تخبز على درجة حرارة مرتفعة حتى يكتمل النضج.

* وتقدم.
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