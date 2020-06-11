طريقة عمل العجينة السحرية.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل العجينة السحرية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.





مقادير العجينة السحرية





5 أكواب دقيق

4 ملاعق كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 كوب ماء دافئ

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

1 علبة زبادي

بدون ماء

1 كوب زيت زيتون

جنين قمح

سمسم حبة البركة

بذر الكتان

بيض

قهوة سريعة الذوبان

كريمة











اقرأ أيضا:









* اخلطي الدقيق مع الملح والسكر واللبن البودرة والخميرة ثم ضعيهم في العجان.





* أضيفى الزبادي ثم الزيت بالتدريج ويخلط جيدا ثم أضيفي الماء تدريجيا.





* اعجني الخليط لمدة 5 إلى 10 دقائق.





* ثم ترفع وتشكل كرات متوسطة الحجم.





* يمكنك وضع جنين القمح أو بذر الكتان والسمسم وحبة البركة أثناء العجن.





* اتركي العجين يختمر لمدة ساعة على الأقل ثم يصبح جاهزا للحشو أو الخبز.





* اخلطي البيض مع الكريمة والقهوة المذابة ثم يدهن به العجين قبل الخبز.





* يرش بالسمسم أو حبة البركة أو بذر الكتان حسب الرغبة.





* تخبز على درجة حرارة مرتفعة حتى يكتمل النضج.



