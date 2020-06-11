طريقة عمل العجينة السحرية.. فيديو

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل العجينة السحرية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.
مقادير العجينة السحرية
5 أكواب دقيق
4 ملاعق كبيرة سكر
2 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 كوب ماء دافئ
4 ملاعق كبيرة لبن بودرة
1 علبة زبادي
بدون ماء
1 كوب زيت زيتون
جنين قمح
سمسم حبة البركة
بذر الكتان
بيض
قهوة سريعة الذوبان
كريمة
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* اخلطي الدقيق مع الملح والسكر واللبن البودرة والخميرة ثم ضعيهم في العجان.
* أضيفى الزبادي ثم الزيت بالتدريج ويخلط جيدا ثم أضيفي الماء تدريجيا.
* اعجني الخليط لمدة 5 إلى 10 دقائق.
* ثم ترفع وتشكل كرات متوسطة الحجم.
* يمكنك وضع جنين القمح أو بذر الكتان والسمسم وحبة البركة أثناء العجن.
* اتركي العجين يختمر لمدة ساعة على الأقل ثم يصبح جاهزا للحشو أو الخبز.
* اخلطي البيض مع الكريمة والقهوة المذابة ثم يدهن به العجين قبل الخبز.
* يرش بالسمسم أو حبة البركة أو بذر الكتان حسب الرغبة.
* تخبز على درجة حرارة مرتفعة حتى يكتمل النضج.
* وتقدم.