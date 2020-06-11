AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الرئيس الأوغندي يعلن تجهيز مستشفى ميداني بسعة 40 ألف سرير لمرضى «كورونا»

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
Advertisements
 أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني أن بلاده تجهز مستشفى ميدانيا بسعة 40 ألف سرير في ستاد نامبول في العاصمة كمبالا، لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وأكد الرئيس الأوغندي أن وزارة الصحة كانت تخطط في البداية لإنشاء 9000 سرير ولكنه أمر بزيادة الطاقة الاستيعابية.

وسجلت أوغندا حتى الآن 657 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الذى يصيب الجهاز التنفسى ويمكن أن يؤدى للوفاة.

وأضاف موسيفيني أن بلاده تمكنت من منع الوفيات المرتبطة بالفيروس لكنه حذر من أنه مع زيادة الأعداد فقد يكون هناك وفيات ، وانتقد الرئيس موسيفيني بعض الناس لعدم اتباع اللوائح المتعلقة بالتباعد الاجتماعي من خلال حضور الجنازات وحفلات الزفاف.

وقال إن وقف انتقال الفيروس من المجتمع يحتاج من الجميع توخي الحذر والبقاء في المنزل إذا لم يكن لديهم شيء مهم للقيام به.
Advertisements

ترشيحاتنا

الرئيس الأوغندي يعلن تجهيز مستشفى ميداني بسعة 40 ألف سرير لمرضى «كورونا»

أخبار التوك شو | قرارات جديدة لـ الحكومة بخصوص كورونا.. أحمد موسى: الدولة تتجه لتخفيف الإجراءات الاحترازية.. فيديو

مش وقته.. شوبير: حالة التراشق بين قناتي الأهلي والزمالك لا تجوز ..فيديو

وفاة محمود مسعود.. ابنته فنانة شهيرة والتدخين كاد أن يقتله في 2016

بأدوات منزلية.. طريقة إزالة الخدوش من آيفون ..فيديو

لأول مرة.. وزارة الزراعة تحصر الثروة الداجنة إلكترونيا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور