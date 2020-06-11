الرئيس الأوغندي يعلن تجهيز مستشفى ميداني بسعة 40 ألف سرير لمرضى «كورونا»

أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني أن بلاده تجهز مستشفى ميدانيا بسعة 40 ألف سرير في ستاد نامبول في العاصمة كمبالا، لمرضى فيروس كورونا المستجد.





وأكد الرئيس الأوغندي أن وزارة الصحة كانت تخطط في البداية لإنشاء 9000 سرير ولكنه أمر بزيادة الطاقة الاستيعابية.





وسجلت أوغندا حتى الآن 657 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الذى يصيب الجهاز التنفسى ويمكن أن يؤدى للوفاة.





وأضاف موسيفيني أن بلاده تمكنت من منع الوفيات المرتبطة بالفيروس لكنه حذر من أنه مع زيادة الأعداد فقد يكون هناك وفيات ، وانتقد الرئيس موسيفيني بعض الناس لعدم اتباع اللوائح المتعلقة بالتباعد الاجتماعي من خلال حضور الجنازات وحفلات الزفاف.





وقال إن وقف انتقال الفيروس من المجتمع يحتاج من الجميع توخي الحذر والبقاء في المنزل إذا لم يكن لديهم شيء مهم للقيام به.