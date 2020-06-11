طبيب تغذية: تناول القهوة 4 مرات يوميا مفيد لمريض كورونا

قال الدكتور بهاء ناجى ، أخصائى التغذية العلاجية إن الأفضل لمريض كورونا تناول 5 وجبات يومية شاملة البروتينات ، الفيتامينات والإكثار من تناول أطباق السلطة الخضراء .





وأوضح أخصائى التغذية العلاجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح ، أن تناول القهوة والشاى لمريض كورونا أمر جيد ومفيد ولا يؤثر سلبأ على الإطلاق على صحته على أن لا تزيد عدد الأكواب عن 4 كوب يوميأ من كلاهما .





وطالب ا لدكتور بهاء ناجى ، بتجنب تناول الدهون خاصة وأنها تؤثر سلبأ على مريض كورونا مشيرأ إلى أنه من الأفضل سلق الطعام ثم وضعه فى الفرن تجنبأ لأى تراكم للمواد الدهنية فى جسم المريض .





وشدد أخصائى التغذية العلاجية ، بشأن مداومة تناول السلطة الخضراء والتى تحتوى على فيتامين أ ، ج على أن يتم نقع الخضروات قبل تناولها ب المياه والخل لقتل أى فيروسات .





ولفت الدكتور بهاء ناجى ، أخصائى التغذية العلاجية ، إلى أن مداومة تناول العصائر والمكسرات تساعد أيضأ على تقوية المناعة وزيادة فيتامين د ، ج فى الجسم .







