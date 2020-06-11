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توك شو

طبيب تغذية: تناول القهوة 4 مرات يوميا مفيد لمريض كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:29 ص
بهاء ناجى
بهاء ناجى
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شيرين عادل
قال الدكتور بهاء ناجى ، أخصائى التغذية العلاجية إن الأفضل لمريض كورونا تناول 5  وجبات يومية  شاملة البروتينات ، الفيتامينات والإكثار من تناول أطباق السلطة الخضراء . 

وأوضح  أخصائى التغذية العلاجية  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح ، أن تناول القهوة والشاى لمريض كورونا أمر جيد ومفيد ولا يؤثر سلبأ على الإطلاق على صحته على أن لا تزيد عدد الأكواب عن 4 كوب يوميأ من كلاهما .

 وطالب  الدكتور بهاء ناجى ، بتجنب تناول الدهون خاصة وأنها تؤثر سلبأ على مريض كورونا مشيرأ إلى أنه من الأفضل سلق الطعام ثم وضعه فى الفرن تجنبأ لأى تراكم للمواد الدهنية فى جسم المريض .

وشدد  أخصائى التغذية العلاجية  ، بشأن مداومة تناول السلطة الخضراء والتى تحتوى على فيتامين أ ، ج على أن يتم نقع الخضروات قبل تناولها ب المياه والخل لقتل أى فيروسات . 

ولفت    الدكتور بهاء ناجى ، أخصائى التغذية العلاجية ، إلى أن مداومة تناول العصائر والمكسرات تساعد أيضأ على تقوية المناعة وزيادة فيتامين د ، ج فى الجسم . 


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