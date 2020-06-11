قفزة كبيرة.. إصابات كورونا في روسيا تتجاوز نصف مليون حالة

أعلنت روسيا ، اليوم، الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الصحية الروسية 8779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 502436 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد.





وأضافت الصحة الروسية أنه تم الإبلاغ عن 174 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا ، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 6532 حالة.









وقد نشرت وسائل الإعلام الروسية أمس الأربعاء تفاصيل الدواء الروسي الجديد الذي يعتمد على بلازما الدم ويقضي تمامًا على فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.





واتفقت شركة "روس تيخ" الروسية مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على إنتاج دواء يقضي على كورونا ويعتمد على بلازما الدم.





وأصدرت المؤسستان الروسيتان المذكورتان، بيانا جاء فيه "أن عقار BioGam، نجح بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية.





وأضاف البيان، أن "الدواء سيتم إنتاجه من مستحضر من الجلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة تتمكن من القضاء على فيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء الروسي على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى كورونا".



