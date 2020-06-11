نشرة المرأة.. لقاح جديد لكورونا.. حيل سريعة للحماية من السكتة القلبية.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من ورم الدماغ









أعلنت شركة جونسون آند جونسون، مساء أمس الأربعاء، البدء في إجراء تجارب على متطوعين للقاح المحتمل لمرضى فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، في النصف الثاني من شهر يوليو.

يشعر الكثير من الأشخاص الأطفال والكبار من مشكلة ظهور أعراض غريبة تدل على إصابتهم بورم الدماغ. ووفقا لما نشره الموقع أن أعراض الإصابة بورم الدماغ تختلف بشكل كبير من شخص لآخر وتعتمد على حجم ورم الدماغ وموقعه ومعدل نموه