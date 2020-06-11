نشرة المرأة.. لقاح جديد لكورونا.. حيل سريعة للحماية من السكتة القلبية.. أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من ورم الدماغ

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
مشاكل صحية كثيرة يتعرض لها الكثير منا لكن تعد السكتات القلبية والدماغية من أخطر تلك المشاكل إليك حيل سريعة لتحمى نفسك من السكتات الدماغية وأطعمه فعالة تحسن صحة الدماغ.
أعلنت شركة جونسون آند جونسون، مساء أمس الأربعاء، البدء في إجراء تجارب على متطوعين للقاح المحتمل لمرضى فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-، في النصف الثاني من شهر يوليو.
يشعر الكثير من الأشخاص الأطفال والكبار من مشكلة ظهور أعراض غريبة تدل على إصابتهم بورم الدماغ. ووفقا لما نشره الموقع أن أعراض الإصابة بورم الدماغ تختلف بشكل كبير من شخص لآخر وتعتمد على حجم ورم الدماغ وموقعه ومعدل نموه
المرأة :
أما عن أبرز الإطلالات التى تم نشرها خلال الساعات الماضية هى ..
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم بها.
مطبخك
يقدم الشيف شريف الحطيبي طريقة عمل " دجاج مقرمش بالجبن بمذاق لا يقاوم وشكل شهى وسريع لعشاق الدجاج .