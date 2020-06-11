منصة الاستكشاف.. معايشة الحياة على المريخ في الصين.. صور

لا يزال جسر سماء الصيني، أو The Crystal، يجذب السياح، وذلك بسبب طريقة بنائه المذهلة، التي استطاعت جذب الانتباه إليها.





ويبلغ ارتفاع جسر السماء الصيني، 250 مترا، وهو يجعله الأعلى من نوعه، حيث صممه موشيه سافدي، المسئول عن تصميم جوهرة شانغي في سنغافورة، وفق ما نقلته شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





ويتكون جسر السماء الصيني، من ناطحة سحاب أفقية، على مساحة 350 مترا، مكون من 4 ناطحات سحاب ثمانية الشكل، حيث تشكل مجمع، يربطه ناطحتين للسحاب، على ضفاف النهر جنوب غرب الصين.





كما تعد منصة الاستكشاف، هي عامل الجذب الكبير للسياح إلى المبنى الضخم في البلاد.





ويصرح، لوكاس لوه رئيس مجموعة "كابيتال لاند جروب" الصينية بأن: "منصة الاستكشاف هي أول عامل جذب رئيسي يتم إطلاقه في تشونجتشينج منذ رفع الإغلاق الوطني للبلاد، والاستجابة الحماسية للجمهور هي علامة مشجعة أخرى على انتعاش معنويات المستهلكين".





وقررت إدارة الموقع السماح بزيارات يومية تقدر بـ 3 آلاف فقط، بسبب التدابير المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد من جديد.





وقررت إدارة الموقع، بالتعاون مع ناشيونال جيوجرافيك، أن يتكون إنشاء معرض خاض باستكشاف الفضاء أسفل هذا الجسر، حيث سيعرض كيفية العيش على كوكب المريخ وغيرها من الأمور في الفضاء.



