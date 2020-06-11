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ديني

الأوقاف تعلن إنشاء أول وحدة لتدريب الأئمة والواعظات عن بُعد

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:27 ص
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنشاء إدارة للتدريب عن بُعد، تُعنى بتدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف، على أن تنطلق أعمالها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

و قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في ضوء عملية التسارع التكنولوجي الكبير وسياسة الدولة المصرية في دعم قضايا التعليم عن بُعد قرر  وزير الأوقاف في وقت سابق إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني برئاسة الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف والحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة . 

وأوضح أن ذلك حرصًا من وزارة الأوقاف على تفعيل سبل الرقابة الذاتية وقياس مؤشرات الأداء بصورة علمية منهجية في مختلف مجالات عمل الوزارة ، ولا سيما ما يتصل بالخطاب الديني. 

وأشار  الوزير الى أن الوحدة ستضم  عددا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين في مجال قياس الرأي العام ، وذلك قصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة في مختلف المجالات ، ومعرفة القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه ، ولا سيما الشبابية منها ، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة ، وقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية في الرأي العام الديني ، والعمل المستمر على تطويرها ، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في خدمة المجتمع ، ولا سيما نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة . 

وقال وزير الأوقاف أن هذا القرار يأتي إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام هي معركة الفكر والوعي ، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم ، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعي الديني منهجًا ثابتًا ، مما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف ، ولا سيما للنشء والشباب ، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام .
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