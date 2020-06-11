لعزل منزلي آمن.. عضو بـ نقابة أطباء كفر الشيخ يقترح آلية جديدة

اقترح الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، آلية جديدة؛ لإجراء العزل المنزلي الآمن بعدما تلاحظ زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، مما يساهم ذلك في سرعة نسب الشفاء.





وقال رزق، " تلاحظ زيادة أعداد الإصابات بصورة كبيرة، ومن ضمن الملاحظات أن بها مجموعات من أسرة واحدة وهذا يدل على عدم تطبيق العزل المنزلى بطريقة صحيحة مما يؤدى إلى إصابة جميع أفراد الأسرة؛ لذا من وجهة نظري أن المريض المحتاج لعزل منزلى يقسم إلى نوعين: النوع الأول وهو مريض على درجة من الوعى ولديه الإمكانيات بمنزله لعزل نفسه بصورة آمنة كأن يكون له شقة واسعة تتيح له العزل بحجرة مستقلة وأحيانا بحمام مستقل".





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وأضاف، وفى هذة الحالة هو مريض آمن إلى حد كبير مع تشديد التعليمات له باتباع طرق الحماية للعزل المنزلى، أما النوع التانى وهو مريض بدرجه وعى أقل وليس لديه الإمكانيات لعزل نفسه بمنزله كأن يكون بشقة ضيقة أو عدد أفراد أسرته كبير وفى هذة الحالة هو مريض مقلق جدًا وبسهولة يستطيع إصابة أفراد أسرته ومحتمل الإصابه تمتد إلى الجيران".





وتابع، أقترح تجهيز مكان بكل مركز تابع للدولة أو أحد المتبرعين كنزل شباب مثلًا مدارس أو فندق أو أي مبنى غير مستغل خاضع لولاية الدولة لحجز هذة المجموعه والتى لا تحتاج إلى رعاية طبية وإنما تحتاج للعزل بطريقة آمنة حتى تتماثل للشفاء وتتحول نتيجة تحاليلها إلى سلبية، وبهذه الطريقة أعتقد سنصل إلى نسب عالية من الشفاء ونسب أقل من الإصابات.