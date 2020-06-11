رواد سوشيال ميديا لـ جمال عيد: لن تفلح فى تحريض الشعب

هاجم رواد السوشيال ميديا، الكاتب جمال عيد لدعمه لجماعة الإخوان الإرهابية وقيامه بترويج أفكارهم وسمومهم، وقال أحد رواد السوشيال ميديا: " الكذب هو شعارك الذي لم ولن تتخلى عنه ونحن اصابنا الشك في اي كلمة تنطق بها او تكتبها".





وقال اخر: "أكاذيبك مكررة ومكشوفة .. مهما حاولت انت وزملائك تخفو تعاونكم مع جماعة الإخوان الإرهابية مقابل حفنة من المال الحرام لم تعودو تخدعون أحد".





ووجه آخر رسالة الى جمال عيد قائلا: "لن تفلح في تحريض الشعب ضد الدولة ومؤسساتها فجماعة الإخوان الإرهابية تستخدمك كورقة محروقة في مخططها للفوضى وهدم الدولة لكن وعي الشعب ويقظة الرجال المخلصين ستفشل مؤامرات الإرهابيين والعملاء والخونة وسيترد كيدهم إلى نحورهم ".