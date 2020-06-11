AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رواد سوشيال ميديا لـ جمال عيد: لن تفلح فى تحريض الشعب

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا، الكاتب جمال عيد لدعمه لجماعة الإخوان الإرهابية وقيامه بترويج أفكارهم وسمومهم، وقال أحد رواد السوشيال ميديا: " الكذب هو شعارك الذي لم ولن تتخلى عنه ونحن اصابنا الشك في اي كلمة تنطق بها او تكتبها".

وقال اخر: "أكاذيبك مكررة ومكشوفة .. مهما حاولت انت وزملائك تخفو تعاونكم مع جماعة الإخوان الإرهابية مقابل حفنة من المال الحرام لم تعودو تخدعون أحد".

ووجه آخر رسالة الى جمال عيد قائلا: "لن تفلح في تحريض الشعب ضد الدولة ومؤسساتها فجماعة الإخوان الإرهابية تستخدمك كورقة محروقة في مخططها للفوضى وهدم الدولة لكن وعي الشعب ويقظة الرجال المخلصين ستفشل مؤامرات الإرهابيين والعملاء والخونة وسيترد كيدهم إلى نحورهم ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

الإخوان أفلست.. تستعين بالمقاول الفاشل بعد سقوط خليتها الإعلامية

الشعب واعي لمخططاتكم .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد

رواد السوشيال ميديا لـ جمال عيد: كيف تدافع عن الإرهابيين

هاتندم على كل جرايمك.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد المدافع عن الإخوان

اتعظى قبل فوات الأوان .. رسالة من رواد السوشيال ميديا لـ منى مينا

ترشيحاتنا

المشى ساعة يوميا لرفع المناعة.. أخصائي تغذية: السمنة تشكل خطورة كبيرة على مريض كورونا

الجيش الليبي يستهدف مواقع لميليشيات الوفاق شرقي مصراتة

لأول مرة.. وزارة الزراعة تحصر الثروة الداجنة إلكترونيا ..فيديو

انهيار أسعار الذهب عالميًا | اعرف التفاصيل

أخبار الفن.. وفاة محمود مسعود.. أول فيديو من عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض.. وابن محمد رمضان في كليب كورونا فيروس

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأقوى؟ لعبة شد الحبل بين تويوتا هايلوكس وفورد رانجر.. فيديو

سيارة برأس حصان.. أغرب 3 ميزات في السيارات على مر التاريخ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟