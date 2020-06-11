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أخبار البلد

خطة لإعادة فتح الأنشطة تدريجيًا..هيكل: متابعة الوضع الصحى أول بأول

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:46 ص
أسامة هيكل وزير الدولة
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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محمود مطاوع
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أننا  نتعامل مع فيروس كورونا ونضع تحقيق التوازن بين صحة وسلامة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد.

وأوضح هيكل، فى مؤتمر صحفى، أن الدولة تتابع الوضع الصحى على مستوى الجمهورية أولا بأول، ووضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى، وتتميز هذه الخطط بالمرونة مع أى تطور فى الحالة الصحية.

وأوضح إن كل دولة تتعامل مع أزمة كورونا وفقًا لظروفها التى قد تتوافق أو لا تتوافق مع أخرى، ومن الضرورى اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات.
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