دبة تهاجم شخصا داخل سيارته خوفا على أطفالها.. فيديو

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لدبة تقوم بمهاجمة شخص داخل سيارته بسبب تصويره لها وأطفالها.





ويظهر في شريط الفيديو قيام دبه بمهاجمة سيارة شخص، قام بتصويرها برفقة أطفالها وسط الجليد.





وحاولت الدبة الهجوم على سيارة هذا الشخص، وذلك خوفا على أطفالها منه، على الرغم من عدم اقترابه منها.





وما أن شاهد هذا الشخص، الذي سجل هذه اللحظات على كاميرته، الدبه حتى فر هاربا بسيارته خوفا منها.





وكانت هذه الدبه تتحرك برفقة أطفالها في الثلوج، حيث يحاول أطفالها الصعود على جبل جليدي للانضمام إلى أمهم.

Don’t get close to a mamma bears cubs. pic.twitter.com/1bbW5xMj2t — Nature is Metal (@NaturelsMetal) June 10, 2020

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لدبة تقوم بمهاجمة شخص داخل سيارته بسبب تصويره لها وأطفالها. ويظهر في شريط الفيديو قيام دبه بمهاجمة سيارة شخص، قام بتصويرها برفقة أطفالها وسط الجليد. وحاولت الدبة الهجوم على سيارة هذا الشخص، وذلك خوفا على أطفالها منه، على الرغم من عدم اقترابه منها. وما أن شاهد هذا الشخص، الذي سجل هذه اللحظات على كاميرته، الدبه حتى فر هاربا بسيارته خوفا منها. وكانت هذه الدبه تتحرك برفقة أطفالها في الثلوج، حيث يحاول أطقالها الصعود على جبل جليدي للإنضمام إلى أمهم.