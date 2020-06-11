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السجود للأصنام.. الأزهر يكشف أسباب تحريم لعبة "ببجى".. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:00 م
مركز الأزهر العالمى
مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى
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شيرين عادل
قال الدكتور أسامة الحديدى ،  مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى ،   إن مؤسسة الأزهر تسير وفق قواعد محددة من الأبعاد تعنى فى المقام الأول لمحاور العقل ، والنفسية.

وأوضح  مدير الأزهر للفتاوى الإلكترونى،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح ، أن الأزهر قد أصدر فتوى منذ عام وشهرين تختص بمنع  اللعبة  " بابجى " خاصة وأنها تحض الأبناء على العنف و التى تعتمد بدورها على مشاهد القتل والمشاهد الدموية.

 وأشار  الدكتور أسامة الحديدى ،  إلى أن مشاهد التحريض على العنف تترسخ فى النفوس وتبقى صورتها الذهنية فى ذهن الأبناء فتزيد من معدل الجريمة . 
 
ولفت  مدير الأزهر للفتاوى الإلكترونى ،  إلى أن بمجرد إصدار لعبة بابجى لإصدار جديد للوقوف أو السجود أما الصنم  يشير بدوره للعبث بالعقيدة تصدت مؤسسة الأزهر على الفور لهذا الأمر.

وأكد الدكتور أسامة الحديدى ، مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى، أن أسمى الأشياء هو نشئ الأجيال وتحملهم المسئولية ومهامهم الأساسية تجاه وطنهم.
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