السجود للأصنام.. الأزهر يكشف أسباب تحريم لعبة "ببجى".. فيديو

قال الدكتور أسامة الحديدى ، مدير مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونى ، إن مؤسسة الأزهر تسير وفق قواعد محددة من الأبعاد تعنى فى المقام الأول لمحاور العقل ، والنفسية .





وأوضح مدير الأزهر للفتاوى الإلكترونى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح ، أن الأزهر قد أصدر فتوى منذ عام وشهرين تختص بمنع اللعبة " بابجى " خاصة وأنها تحض الأبناء على العنف و التى تعتمد بدورها على مشاهد القتل والمشاهد الدموية.





وأشار الدكتور أسامة الحديدى ، إلى أن مشاهد التحريض على العنف تترسخ فى النفوس وتبقى صورتها الذهنية فى ذهن الأبناء فتزيد من معدل الجريمة .

ولفت مدير الأزهر للفتاوى الإلكترونى ، إلى أن بمجرد إصدار لعبة بابجى لإصدار جديد للوقوف أو السجود أما الصنم يشير بدوره للعبث بالعقيدة تصدت مؤسسة الأزهر على الفور لهذا الأمر.



