ازالة 73 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، تنفيذ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 73 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالة تعدى بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 175 مترا مربعا، و 63 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 6596 متر مربع، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 870 متر مربع، و 3 حالات تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحه فدان، ليصل اجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدانا و5 قراريط و16 سهما، و 3605 حالات إزالة مباني بمساحة 487850 مترا مربعا.







