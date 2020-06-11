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حوادث

أخفوا السيارة فى البحيرة.. ضبط المتهمين بالسطو وسرقة سائق بالإسكندرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط ٤ متهمين بسرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح بالاسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبال (سائق - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) مُصاب بجرح نافذ بالصدر وكدمة بالوجه، وقرر بقيام أربعة مجهولين باستقلال السيارة الفان قيادته من منطقة الكيلو 21 بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيره بالسيارة قاموا بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثين ما به من إصابات واستولوا منه على السيارة وهاتفه المحمول وهربوا.

وعلى الفور تم تشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 عاطلين – لهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض عبارة عن "سكين")، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة السيارات من قائديها بالإكراه.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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