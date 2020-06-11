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حوادث

سقوط لص مسلح يسرق حقائب المواطنين من الأتوبيسات بالقاهرة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على لص سرق حقيبة من مواطن خلال استقلاله أتوبيسا في العاصمة.

خلال مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص.

وباستبيان الأمر تم ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالى- هاتف محمول- بطاقة رقم قومى-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعى")، وذلك فور إرتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى).

وبسؤال المجنى عليه، قرر بأنه أثناء استقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعى" فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار، وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة. 

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، والتصدى الحازم لكل صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

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