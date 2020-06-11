لشرائهم كمامات قماش.. محافظ المنوفية يحيل المسئولين بالشباب والرياضة للنيابة الإدارية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية للنيابة الإدارية لمخالفتهم الإجراءات القانونية وشروط الطرح والترسية والموافقة على الشراء بالأمر المباشر لـ 3 آلاف كمامة قماش دون التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول على الموافقات اللازمة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية من عدمه وعدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة.









كان محافظ المنوفية كلف فريقا من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص ما ورد بشأن الكمامة القطنية التي تحمل شعار وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال الفحص تبين أنه بتاريخ 21/5/2020 ورد لمديرية الشباب والرياضة كتاب وزارة الشباب المتضمن تصنيع 3 آلاف كمامة كمرحلة أولى باللون الأسود وبالمواصفات الطبية وتوزيعها على النحو الوارد بكتاب الوزارة.









كما تبين قيام مديرية الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شراء وتوريد وليس تصنيع 3 آلاف كمامة من أحد محلات بيع الملابس الرياضية بشبين الكوم دون التنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول على الموافقات اللازمة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية من عدمه حال ورودها لكشف تفريغ وتضمين أنها وفقا للمواصفات الصحية، وكذا ورودها بعرض السعر بأنها مطابقة للمواصفات الطبية وكذا استلام الكمامات وفحصها وإضافتها للمخازن دون إبداء أي ملاحظات وسداد جميع مستحقات محل بيع الملابس الرياضية من قبل لجنة الفحص، وكذا عدم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية فور ورود كتاب وزارة الشباب والرياضة لتصنيع الكمامات للحصول على الموافقات والمواصفات الصحية اللازمة والخاصة بمعايير الصحة والسلامة وطبقا للاتفاق المبرم بين وزارتي الصحة والتجارة والصناعة.









