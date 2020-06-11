للسيدات.. 4 أطعمة تزيد فرصك فى الحمل





فيما يلي بعض الأطعمة التي ستساعدك على الحمل بشكل طبيعي، وذلك وفقًا لما نشرة موقع "boldsky" أطعمة ستعزز خصوبتك في وقت قصير.









- الفاصوليا

تحتوي الفاصوليا على العديد من البروتينات هذه مليئة بالبروتينات الهزيلة والحديد ، وكلاهما ضروري لبدء الخصوبة، فهي غنية بالألياف وقليلة الدهون ، لذلك لا داعي للقلق بشأن زيادة الوزن أيضًا، ويمكن أخذها كجزء من الوجبات الخفيفة أو قم بتضمينها في الوجبات الرئيسية





- زيوت أوميغا 3

أوميغا 3 أمر ضروري عندما يتعلق الأمر بمحاولة الحمل، تحتوي على EPA (حمض eicosapentaenoic) و DHA (حمض docosahexaenoic) ، وهي أمور مهمة لزيادة خصوبتك، كما أنها تقلل من التهاب منطقة الحوض وكذلك عنق الرحم ، كما يوصي الأطباء عادةً بالبدء باستخدام أوميغا 3 قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الحمل.





- التوت

نحن نعلم بالفعل أن مضادات الأكسدة تفيدنا كثيرًا، كما إنها تزيد أيضًا من فرصنا في الحمل، إنها تقلل من تلف الخلايا وتحمي الأعضاء الداخلية من تلف الجذور الحرة، وهذا يزيد من الصحة العامة ، مما يزيد تلقائيًا من فرص الحمل.





- منتجات الألبان

لن تزيد الأطعمة الغنية بالكالسيوم من صحة عظامك فحسب ، بل ستزيد أيضًا من صحتك الإنجابية، كما تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من البروتين تسمى البوليامينات ، والتي توجد في النباتات والمنتجات الحيوانية، تساعد هذه البروتينات في تحسين صحة الجسم



