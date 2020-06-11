AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للسيدات.. 4 أطعمة تزيد فرصك فى الحمل

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:47 م
اطعمة تزيد من فرص
اطعمة تزيد من فرص الحمل
Advertisements
نهى هجرس
يمكن للنظام الغذائي أن يلعب دورًا مهمًا جدًا في زيادة خصوبة المرأة، كما تم إجراء الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع ، ويمكن استنتاج أن الأكل الصحي معروف بزيادة فرص الخصوبة لدى النساء. 

فيما يلي بعض الأطعمة التي ستساعدك على الحمل بشكل طبيعي، وذلك وفقًا لما نشرة موقع  "boldsky" أطعمة ستعزز خصوبتك في وقت قصير. 


- الفاصوليا
تحتوي الفاصوليا على العديد من البروتينات هذه مليئة بالبروتينات الهزيلة والحديد ، وكلاهما ضروري لبدء الخصوبة، فهي غنية بالألياف وقليلة الدهون ، لذلك لا داعي للقلق بشأن زيادة الوزن أيضًا، ويمكن أخذها كجزء من الوجبات الخفيفة أو قم بتضمينها في الوجبات الرئيسية 

- زيوت أوميغا 3
أوميغا 3 أمر ضروري عندما يتعلق الأمر بمحاولة الحمل، تحتوي على EPA (حمض eicosapentaenoic) و DHA (حمض docosahexaenoic) ، وهي أمور مهمة لزيادة خصوبتك، كما أنها تقلل من التهاب منطقة الحوض وكذلك عنق الرحم ، كما يوصي الأطباء عادةً بالبدء باستخدام أوميغا 3 قبل ثلاثة أشهر على الأقل من الحمل. 

- التوت
نحن نعلم بالفعل أن مضادات الأكسدة تفيدنا كثيرًا، كما إنها تزيد أيضًا من فرصنا في الحمل، إنها تقلل من تلف الخلايا وتحمي الأعضاء الداخلية من تلف الجذور الحرة، وهذا يزيد من الصحة العامة ، مما يزيد تلقائيًا من فرص الحمل. 

- منتجات الألبان
لن تزيد الأطعمة الغنية بالكالسيوم من صحة عظامك فحسب ، بل ستزيد أيضًا من صحتك الإنجابية، كما تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من البروتين تسمى البوليامينات ، والتي توجد في النباتات والمنتجات الحيوانية، تساعد هذه البروتينات في تحسين صحة الجسم 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا.. 6 أطعمة شائعة تضر بصحة الكلى

10 أطعمة تعزز الدوبامين يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي

لمريض القلب.. 4 أطعمة تقلل من الكوليسترول في رمضان

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

أطعمة احرص على تناولها لرفع الخصوبة عند الرجال

ترشيحاتنا

كفالة 1000 جنيه عن كل محضر.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان في 50 بلاغا من مرتضى منصور

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

لمنع استكمال الدوري..شوبير: بعض الأندية ستعلن إصابة لاعبيها بفيروس كورونا

إيران تنشر أول صورة لـ الجاسوس المتسبب في قتل قاسم سليماني

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور

شوبير يكشف كواليس استئناف الدورى المصري.. وتحديد موعد الموسم الجديد

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإضافات جديدة.. الإعلان عن مسار رالي داكار 2021 اليوم في السعودية

بدون تكاليف.. تعلمي تنظيف وتبييض البشرة في المنزل بنفسك

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية