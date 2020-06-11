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حوادث

المشدد 15 سنة لسائق قتل شقيقه الأكبر لخلافات على بناء سور بمركز فاقوس

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:13 م
المشدد 15 سنة لسائق
المشدد 15 سنة لسائق قتل شقيقه
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد وفيق طه فى جلستها المعنقدة اليوم، حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لسائق قتل شقيقه الأكبر بمركز فاقوس بعد أن سدد له 3 طعنات بسكين لخلافات بينهما على بناء سور.


تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، بوصول "محمد ح" 63 سنة موظف بالمعاش، مقيم قرية تابعة لدائرة المركز، إلى مستشفى فاقوس العام جثة هامدة، إثر إصابته بثلاثة طعنات متفرقة بالصدر والطرف العلوي الأيسر واليد اليمني.


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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى قيام "علي ح" 58 سنة سائق، بقتل شقيقه الأكبر، كما تبين أن المتهم يعاني مؤخرا من حالة نفسية سيئة ويوم الحادث شاهد شقيقه يقوم ببناء سور بجوار مسكنه، فنهره وقام بتوجيه السباب له وحدثت بينهما مشادة وتوجه المتهم إلى داخل المنزل وسدد لشقيقه الأكبر 3 طعنات، ولاذ بالفرار.

 

تم ضبط المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق على ذمة القضية رقم 21955 لسنة 2018 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة رقم 708 كلي شمال الزقازيق.

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