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مستشار الوزارة: ضخ 32 مليار جنيه لتطوير شركات قطاع الأعمال.. فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:25 م
المستشار سعيد عرفة،
المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال
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هاجر إبراهيم
قال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، إن شركات قطاع الأعمال العام من أهم الشركات التى تعمل فى أنشطة اقتصادية متنوعة بدءا من الأنشطة المالية مثل شركات التأمين، وأنشطة سياحية مثل الشركة القابضة للسياحة والفنادق.


وأضاف "عرفة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن شركات قطاع الأعمال أيضا تعمل فى قطاع الأدوية مثل الشركة القابضة للأدوية.


وأشار إلى أن هدف التعديلات في قانون قطاع الأعمال التى وافق عليها مجلس النواب فى الجلسة العامة يوم 7 الماضى هو حسن إدارة إستثمارات الدولة فى تلك الشركات وتطوير أدائها، بحيث تكون العوائد المطلوبة والمرجوة منها تتحقق من خلال التطوير فى الإدارة والتأكد من الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروعات.


وأوضح أن الدولة ليس لديها مشكلة فى ضخ استثمارات ضخمة فى مجال قطاع الأعمال، حيث إنه بالفعل تم ضخ العديد منها خلال الفترة الأخيرة، ومنها مشروع كيما الذى تم ضخ فوق الـ11 مليارا فيه، وشركة دلتا للصلب بـ700 مليون للتطوير.


وأكد أن الدولة قامت بالضخ لقطاع الغزل والنسيج بـ21 مليار جنيه للتطوير بداية من الإنشاءات إلى المعدات، لافتا إلى أنه كان يجب التأكد من أن تلك الاستثمارات تسرى بشكل سليم، ومنها ضخ خبرات فى مجلس إدارة الشركة لتقدمها والمحاسبة على النتائج والإفصاح والشفافية في الإعلان عن أداء تلك الشركات.

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