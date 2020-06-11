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برلمان

نائب يدعو المواطنين لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا الفترة المقبلة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ماجدة بدوى
دعا النائب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا المواطنين بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التى أصدرتها الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأشاد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بالقرارات التى أصدرها مجلس الوزراء اليوم والمتضمنة  تخفيف العبء على المواطنين حيث تم تعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من ٨ مساء  حتى ٤ صباحا  ومد فترة عمل المحلات حتى السادسة مساء وإعادة حركة  السياحة والطيران للمحافظات الساحلية من أول يوليو  وبدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولا بأول  واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات  وبدء استلام اشتراكات النوادي من 15 حتى 30 يونيو.

وأشار "خلف الله" إلى أن تلك الإجراءات لم تكن ستتخذها الحكومة لولا التزام المواطنين الفترة الاخيرة بالتباعد وارتداء الكمامات، داعيا الشعب المصرى الالتزام بالإجراءات حتى نستطيع الخروج من جائحة ذلك الفيروس الذي أصاب العالم بأجمعه ودمر اقتصاديات الدول.

وأشاد "خلف الله" بالجهود التى تبذلها الحكومة ممثلة فى إدارة الأزمة التى تم إعدادها لمواجهة هذا الوباء حيث يعتبر ذلك نجاحا فى ظل الإمكانيات الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتهديدات الخارجية.
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