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رياضة

محمد أوناجم وحميد أحداد على رادار نادي درجة ثانية مغربي

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:13 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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محمد السعيد
أكد تقرير مغربي أن ثنائي نادي الزمالك محمد أوناجم وحميد أحداد على رادار نادي شباب المحمدية الذي يلعب في دروي الدرجة الثاني المغربي.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية، يرغب في ضم ثنائي الزمالك محمد أوناجم وحميد أحداد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس نادي شباب المحمدية، يرغب في ضم عناصر آخرى، قد يفاجئ بها منافسية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي الزمالك نفى مؤخرا، ما تردد عن رحيل محمد أوناجم عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف حاليا، بقرار من رئاسة الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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