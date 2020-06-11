طلب إحاطة حول فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح في 6 محافظات

تقدم محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة، حول فشل منظومة الكارت الذكي للفلاح، بعد تطبيقها في 6 محافظات(البحيرة-الشرقية-سوهاج-أسيوط-بورسعيد-الغربية"، مما تسبب في معاناة للمزارعين.





وقال شعلان، فى بيان صحفى، إنه منذ سنوات أعلنت وزارة الزراعة عن مشروع ضخم لضبط منظومة الحيازات الزراعية يعرف باسم "كارت الفلاح" كبديل عن البطاقات الورقية التى تجاوزها الزمن، بالإضافة إلى دعم هذا المشروع فى ضبط الدعم الخاص بالأسمدة وآليات الصرف، وكذلك حصر دقيق للرقعة الزراعية، بصورة دقيقة يمكن أن تسهم فى تحسين الناتج من الزراعة، خلال الفترة المقبلة.





وأضاف "عضو لجنة الزراعة": إلا أن السؤال الذى يحتاج إلى إجابة :" هل استعدت الجمعيات الزراعية لمنظومة كارت الفلاح ؟! " الإجابة "لا"، لأنها غير مؤهلة أو قادرة على التفاعل مع المنظومة فى الوقت الراهن.





وأوضح " نائب كفر الدوار": مازال هناك أكثر من 6 آلاف جمعية زراعية فى مصر تعمل بالنظام اليدوى القديم، الذى يعتمد على ملايين الملفات والدفاتر ، بالإضافة إلى البنية المتهالكة لهذه الجمعيات ومكاتبها التى وصلت إلى حالة تحتاج إلى تجديد وتطوير فوري.