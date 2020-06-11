نفذوا 5 جرائم.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين عن طريق الإكراه.





وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم السابق.





وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين سبق اتهامهم فى (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام سلاح أبيض.





البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة ، مفاده ضبط، بحوزة أحدهما (سلاح أبيض " كتر ") ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم " سيىء النية " (بائع – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.