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حوادث

تجديد حبس تاجر المخدرات قاتل موظف ماسبيرو في منشأة ناصر

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح منشأة ناصر المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، تجديد حبس تاجر مخدرات، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل موظف بماسبيرو بسبب تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.

وكانت قد قررت فى وقت سابق نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس تاجر مخدرات، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل موظف بماسبيرو بسبب تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان اسبابها الحقيقية.


كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تاجر مخدرات لقتله موظف بماسبيرو بمنطقة منشاة ناصر، اثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم وسائق توك توك للخلاف على ١٠٠ جنيه.

البداية عندما نشبت مشاجرة بين سائق توك توك وتاجر مخدرات يدعى جمال لرفض الاخير دفع أجر السائق نظير توصيله لعدة أماكن، وعند قيام السائق بالشكوى لبعض الأهالى من ذلك نشبت بينهما مشاجرة، وفور تدخل المجني عليه قام المتهم بالتعدى عليه بقبضة يده.

وعقب ذلك تطورت المشاجرة صعد على اثرها المتهم لاعلى المنزل وقام بالقاء كتلة من الصخر على المجني عليه إلا أن المرة الأولى لم تصبه فقام بالقاء كتلة اخرى عليه أصابته فى رأسه مما تسبب فى ارتجاج له فى المخ وعلى اثر ذلك توفي فى الحال وفر المتهم هاربا، حتى تم القبض عليه.


وقام الأهالي بإبلاغ رجال المباحث الذين هرعوا على الفور لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لموظف نتيجة تدخله لفض مشاجرة بين تاجر مخدرات وسائق توك توك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
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