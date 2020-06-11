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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مواعيد الحظر الجديدة.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان.. وتشييع جثمان محمود مسعود

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:32 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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نورهان خفاجي
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

دراسة فتح دور العبادة أول يوليو.. تفاصيل قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، صباح اليوم، الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا".. مزيد من التفاصيل هنا

وزير الإعلام: عودة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو
أكد الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه تقرر بدء السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية.. مزيد من التفاصيل هنا

كفالة 1000 جنيه عن كل محضر.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان في 50 بلاغا من مرتضى منصور
أخلت نيابة الهرم، سبيل الاعلامي عبد الناصر زيدان بكفالة 50 ألف جنيه عقب التحقيق معه في بلاغات قدمها ضده المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.

وقررت النيابة إخلاء سبيل زيدان بكفالة ألف جنيه عن كل محضر.. مزيد من التفاصيل هنا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة.. والتحسن الأحد.. فيديو
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد موجة ارتفاع في درجات الحرارة. 

وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية.. مزيد من التفاصيل هنا

قرقاش: المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل العربي والدولي لإعادة الاستقرار إليها
نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أكد فيها أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".

واستهل قرقاش تغريدته بالقول "أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا.. مزيد من التفاصيل هنا

بعد وفاته صباح اليوم.. أسرة الفنان محمود مسعود تقرر صلاة الجنازة عليه في المقابر
قررت أسرة الفنان الراحل محمود مسعود إقامة مراسم تشييع الجثمان ودفنه، وذلك عقب الانتهاء من الأوراق الخاصة بتصريح الدفن.

وينقل جثمان الفنان الراحل من المستشفى الذي توفى بداخله بعد تعرضه.. مزيد من التفاصيل هنا

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