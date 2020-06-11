AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لجنة برلمانية توافق علي موزانة المجلس القومي لحقوق الإنسان

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوى
وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الخميس، الذي تراسته النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، علي موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها 75 مليون و600 ألف جنية مقابل 38 مليون و100 ألف جنية العام الجارى 2019/2020.

من جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيله اللجنة، علي استجابه وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الإعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبني الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول (الأجور والتعويضات).

وقالت البرلمانية، في كلمتها خلال الاجتماع اللجنة أولت أهمية شديدة للإنتهاء من المبني الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة علي دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبهوهه.

وشددت وكيله لجنة حقوق الإنسان، علي أهمية أن تكون موازنة المجلس القومي مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه.

جاء ذلك في حضور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي ممثلي التخطيط شعراوي عبد المنعم، والمالية ألماظة موسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تمهيدا لإقرارها.. برلمانية: الانتهاء من مناقشة الموازنة الجديدة الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

هل يجوز تنفيذ وصية رجل بالدفن مع أمه .. أمين الفتوى يجيب

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

النوم في العسل.. الشرطة التركية تتسل من نافذة غرفة لإنقاذ فتاة استغاث والدها فوجدت مفاجأة

دعاء بعد صلاة الفجر للزواج

قرار جمهورى بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة شمال سيناء

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد قرارات الحكومة الجديدة

إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي بسبب وفاة مريض بكورونا

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

وزير الإعلام: عودة السياحة والطيران في المحافظات الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية

بن أفليك وحبيبته يستقلان طائرة خاصة مع أبنائه من جينيفر جارنر.. صور

بعضلاتها.. شاهد سيارة تشالنجر تتصدى للصوص حاولوا سرقتها| صور