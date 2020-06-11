لجنة برلمانية توافق علي موزانة المجلس القومي لحقوق الإنسان

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الخميس، الذي تراسته النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، علي موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها 75 مليون و600 ألف جنية مقابل 38 مليون و100 ألف جنية العام الجارى 2019/2020.





من جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيله اللجنة، علي استجابه وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الإعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبني الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول (الأجور والتعويضات).





وقالت البرلمانية، في كلمتها خلال الاجتماع اللجنة أولت أهمية شديدة للإنتهاء من المبني الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة علي دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبهوهه.





وشددت وكيله لجنة حقوق الإنسان، علي أهمية أن تكون موازنة المجلس القومي مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه.





جاء ذلك في حضور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي ممثلي التخطيط شعراوي عبد المنعم، والمالية ألماظة موسي.