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برلمان

حساسين يطالب بإحالة مرتكبى التعديات على نهر النيل للمحاكمات العسكرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:06 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى التقرير الذى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (271,081) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 بالكارثة.

وطالب " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار فورى وإبلاغه لجميع الجهات المختصة بإحالة جميع التعديات التى تتم على نهر النيل الى القضاء العسكرى.

وأكد ان احالة مرتكبى التعديات على نهر النيل للمحاكمات العسكرية سيحد من التعديات الصارخة على نهر النيل.

واوضح أن هذه المخالفات وصلت كما اكد التقرير الذى تلقاه الدكتور محمد عبد العاطى الى أكثر من 271 الف مخالفة.
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