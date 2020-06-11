AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر: مباحثات السيسى وترامب أكدت عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:39 م
فرج عامر رئيس لجنة
فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
Advertisements
فريدة محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان ما أعلنه البيت الأبيض من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا وأن ترامب بحث مع الرئيس السيسى سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا وان الرئيس الأمريكى ترامب أكد على التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبى إنما هو دليل على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم ان مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وضعت العالم كله بجميع دوله ومنظماته امام مسؤولياتهم التاريخية بشأن الازمة الليبية من خلال إعلان القاهرة والذى لقى تأييدا كبيرا وواسع النطاق على مختلف الأصعدة الاقليمية والعربية والدولية ، مؤكدا ان المباحثات بين الزعيمين الكبيرين ترامب والسيسي أكدت على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الاشارة أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".

حيث أعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة وإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: التاريخ سيذكر دور مصر والسيسي بشأن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية سلميًا

بوتين لـ أردوغان: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا

مرحبا بالجهود المصرية..السيسي وترامب يتبادلان وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا وسد النهضة

أشاد بالجهود المصرية.. ترامب يرحب بـ إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية فى اتصال هاتفى مع السيسى

البيت الأبيض: ترامب أكد للسيسي التزامه باتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة

ترامب يشكر الرئيس السيسي على إعلان القاهرة.. أهم ما جاء بالصحف الإماراتية.. ومصر والإمارات ترفضان العدوان على الضفة الغربية.. وهجوم من قبيلة المختار على أردوغان

ترشيحاتنا

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

الأهلي يغلق ملف أحمد حجازي.. وطرف ثالث ينافس النادي في صفقات الصيف

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

احترس منها أعراض إذا ظهرت عليك فأنت تعاني من ورم الدماغ

إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي بسبب وفاة مريض بكورونا

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية وفتح دور العبادة والعمل بالنوادي.. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

صورت لحظة قتل جوزها.. هبه: جيراني خلصوا عليه بسبب ملاية سرير وشوية شباشب.. تفاصيل قتل شيف حدائق القبة.. فيديو

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإضافات جديدة.. الإعلان عن مسار رالي داكار 2021 اليوم في السعودية

بدون تكاليف.. تعلمي تنظيف وتبييض البشرة في المنزل بنفسك

ضد التعنيف.. نور اللبنانية في جلسة تصوير لمجلة فوج العالمية