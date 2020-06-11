فرج عامر: مباحثات السيسى وترامب أكدت عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان ما أعلنه البيت الأبيض من أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا وأن ترامب بحث مع الرئيس السيسى سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا وان الرئيس الأمريكى ترامب أكد على التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبى إنما هو دليل على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.





وقال " عامر " فى بيان له أصدره اليوم ان مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى وضعت العالم كله بجميع دوله ومنظماته امام مسؤولياتهم التاريخية بشأن الازمة الليبية من خلال إعلان القاهرة والذى لقى تأييدا كبيرا وواسع النطاق على مختلف الأصعدة الاقليمية والعربية والدولية ، مؤكدا ان المباحثات بين الزعيمين الكبيرين ترامب والسيسي أكدت على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.





تجدر الاشارة أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".





حيث أعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة وإنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.