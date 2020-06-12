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محافظات

ارتياح بين المواطنين في سيناء لقرارات التعايش مع كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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احمد صالح

تسببت القرارات التي صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء ' بشأن التعايش مع كورونا ' فى   ارتياح نسبي لدى أبناء محافظة شمال سيناء 'خاصة وأن المحافظة تعتبر من أقل محافظات الجمهورية في عدد حالات الإصابة بـ الجائحة.

وقال ناصر العزازي مدير مركز شباب العريش معبرا عن ارتياحه لهذه القرارات قائلا: إن قرار عودة النشاط الرياضي يمثل انفراجة بين فئات الشباب والأسر خاصة وأن المركز يعتبر متنفس لكل الفئات خاصة في مدينة العريش العاصمة .

وقال الحاج محمد سالم إن عودة الصلاة في المساجد ' بداية جادة لعودة الحياة الي طبيعتها ' خاصة في مدن المحافظة لاسيما وأن موسم الصيف قادم .

ومن جانبه قال اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ ' أنه سيتم بحث موقف إعادة فتح المساجد بمدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف اعتبارا من أول شهر يوليو القادم ' خاصة وأن المحافظة ضمن المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد .

ولفت اللواء شوشه ' إلى أن جميع السلع والمواد الغذائية والمقررات التموينية ' متاحة أمام المواطنين في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية ' بما يسمح للمواطنين بشراء احتياجاتهم قبل مواعيد بداية الحظر.

وأكد اللواء شوشه ' علي انه سيتم بحث موقف إعادة النشاط الرياضي في مراكز الشباب والأندية' اعتبارا من ١٥ يونيو الجاري' وذلك بتجديد العضوية بضوابط للحفاظ علي المترددين علي هذه المنشآت من الإصابة بالفيروس .

ولفت المحافظ ' إلى أنه سيتم بحث موقف استخراج شباك الصيادين من داخل ميناء العريش البحري مع رئيس هيئة الموانئ' باعتبار أن الميناء منطقة جمركية حتي يمكن استخراج تصاريح لهم تسمح بخروج الشباك من داخل الميناء' .

كما سيتم دراسة تشغيل الشاطئ بناء على القرارات الصادرة من الحكومة خلال الفترة القادمة .

ارتياح بين المواطنين في سيناء لقرارات التعايش مع كورونا
ارتياح بين المواطنين في سيناء لقرارات التعايش مع كورونا
ارتياح بين المواطنين في سيناء لقرارات التعايش مع كورونا
ارتياح بين المواطنين في سيناء لقرارات التعايش مع كورونا
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