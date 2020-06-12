ارتياح بين المواطنين في سيناء لقرارات التعايش مع كورونا



وأكد اللواء شوشه ' علي انه سيتم بحث موقف إعادة النشاط الرياضي في مراكز الشباب والأندية' اعتبارا من ١٥ يونيو الجاري' وذلك بتجديد العضوية بضوابط للحفاظ علي المترددين علي هذه المنشآت من الإصابة بالفيروس .



ولفت المحافظ ' إلى أنه سيتم بحث موقف استخراج شباك الصيادين من داخل ميناء العريش البحري مع رئيس هيئة الموانئ' باعتبار أن الميناء منطقة جمركية حتي يمكن استخراج تصاريح لهم تسمح بخروج الشباك من داخل الميناء' .





كما سيتم دراسة تشغيل الشاطئ بناء على القرارات الصادرة من الحكومة خلال الفترة القادمة .







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