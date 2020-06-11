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رياضة

الزمالك: لدينا صفحة رسمية وحيدة على فيسبوك

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:41 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجود صفحة رسمية وحيدة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي التي تحمل علامة التوثيق.

وجاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل اسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك.

وأشاد منصور بدور جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي على استمراره في العمل لاستعادة حقوق النادي في ملف نادي القرن، باعتبار الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين أكثر من أي فريق آخر.
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