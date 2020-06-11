الزمالك: لدينا صفحة رسمية وحيدة على فيسبوك

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجود صفحة رسمية وحيدة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي التي تحمل علامة التوثيق.





وجاء ذلك في ظل قيام بعض الجماهير المحبة للنادي بإنشاء عدد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل اسم الموقع الرسمي لنادي الزمالك.





وأشاد منصور بدور جماهير نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مساندة مجلس الإدارة في جميع قراراته خلال الفترة الأخيرة، في ملف نادي القرن وغيره من الملفات الهامة.



