AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

داليا السواح تكتب: وداعا محسن عادل

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
فقدنا أمس رجلا من أفضل الرجال المحترمين و علماء الاقتصاد في مصر و الوطن العربي  اثر اصابته بفيروس كورونا .. رجلا لا تجد بيتا لم يشاهد تحليلاته الاقتصادية علي شاشات التلفاز  ، ابتكر مفهوم السهل الممتنع في مقالاته و تحليلاته الصحفية ليساعد علي استيعابها من جميع الفئات .. كان وجهه بشوشا لم تغب عنه  ابتسامته الهادئة طوال حياته القصيرة التي قضاها .. من القلائل الذين لم يحركهم منصب  فقد كان بابه مفتوحا للجميع سواء في هيئة الاستثمار عندما تولي رئاستها وعندما كان نائبا لرئيس البورصة المصرية ليس  ذلك فقط فكان رقم هاتفه مع الجميع لا يتجاهل رسالة او مكالمة كان متاحا للجميع علي مدار اليوم حتي تستعجب من بسالة هذا الرجل و صبره في الرد علي الجميع ..


كان واسع الأفق والصدر .. رغم صغر سنه استطاع أن يثبت جداراته المهنية تدرج بالعديد من المناصب القيادية  وتفوق علي الكثيرين  توفي صاحب الثلاثة و اربعين عاما تاركا رصيدا ضخما من سنوات العمل و الاجتهاد تاركا بصمة و مقالا و بحثا  في كل جريده قومية و عربية .
تاركا ميراثا غنيا من حلقاته التليفزيونية  نادرا  ما نجد شخصا لا يختلف علية اثنان كان هذا هو .. رحل المجتهد الذي لم يختلف عليه اثنان ... فقد كان صغير السن كبير العقل واسع الافق ذا افكار ابتكارية اقتصادية واسعه .. عمل لاخر ايامه و لم يترك قلمه .. كان له مقال منذ شهر عنوانه اول يونيو موعدنا  و لم يقل اننا سوف نفقده في هذا الشهر .. رحم الله صاحب الخلق الرفيع و الوجه البشوش و العلم الواسع  وأسكنه فسيح جناته ..
Advertisements

ترشيحاتنا

لا إصابات أو وفيات جديدة.. تايلاند تنتصر على فيروس كورونا

لمنع استكمال الدوري..شوبير: بعض الأندية ستعلن إصابة لاعبيها بفيروس كورونا

وزير الرياضة السابق يرد علي اتهامات انحيازه للأهلي

كفالة 1000 جنيه عن كل محضر.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان في 50 بلاغا من مرتضى منصور

الاتحاد الأوروبى: فرقاطات تركية منعتنا من تفتيش سفينة شحن أسلحة متجهة لـ ليبيا

أهم الأخبار.. مواعيد الحظر الجديدة.. إخلاء سبيل عبد الناصر زيدان.. وتشييع جثمان محمود مسعود

AdvertisementS

مد ساعة للمحال التجارية .. تفاصيل إجراءات الحظر الجديدة.. فيديو

الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

مصدر سعودي يكشف لـ صدى البلد موعد فتح المسجد الحرام أمام المصلين

وزير الإعلام: استمرار حظر التجول من الساعة 8 مساء حتى 4 صباحا

حظر تشغيل التكييفات والشيشة والمصاعد بنسبة 50 %.. المنشآت السياحية تكشف الضوابط والاشتراطات الصحية لإعادة التشغيل

3 سيارات خردة.. لقطات من حادث الطريق الدائري بالمعادي بعد انقلاب سيارة نقل

رسوم ترخيص الشيشة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة فى قانون المحال العامة

توفي بكورونا.. على عبدالعال ينعى محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

هل قرار الحكومة بعودة الطيران يشمل الطيران الخارجي.. مصدر حكومي يرد

تخفيف الحظر وفتح المساجد.. 9 قرارات جديدة من الحكومة لـ التعايش مع كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تعلن عن عدد من الإجراءات الجديدة

لاتهامهم بالتعدي على القيم الأُسرية.. النيابة: إحالة حنين حسام ومودة الأدهم إلى المحاكمة الجنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسباب علمية.. لماذا لا ينجو أصحاب الوزن الزائد من كورونا ؟

شاهد.. اندلاع النيران في سيارة جينيسيس G80 موديل2021 الفاخرة والسبب مجهول.. فيديو

بإطلالة شبابية وكاب.. نادية الجندى تبهر متابعيها بالكاجوال