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أخبار العالم

شاهد.. مظاهرة في غزة منددة بقتل الأمريكي جورج فلويد وجرائم الاحتلال

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:44 م
مظاهرة في غزة منددة
مظاهرة في غزة منددة بقتل الأمريكي جورج فلويد وجرائم الاحتلال
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سمر صالح
نشر الإعلام الفلسطيني اليوم الخميس لقطات صور من قطاع غزة تظهر خروج مظاهرات منددة بقتل الأمريكي جورج فلويد.

وتظاهر العشرات من النشطاء الفلسطينيين، امام مقر الامم المتحدة للتنديد بالعنصرية الامريكية والاسرائيلية.

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ورفع المشاركون صور الامريكي جورج فلويد الذي قتله الشرطة الامريكية، والفلسطيني اياد الحلاق الذي قتلته الشرطة الاسرائيلية.

وقال أشرف زايد من الاتحاد العام للهئيات الشبابية أن العنصرية والعنهجية البشعة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وباقي المناطق المحتلة هي نفس العنصرية البشعة التي قتلت المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد في أمريكا.

وأكد زايد أن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع جرائم ومظاهر العنصرية في العالم.

وأضاف "جئنا اليوم لنؤكد على ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها اتجاه ممارسات الاحتلال البغيضة لشعبنا.. كما جئنا لنؤكد على ضرورة وقوف مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والامم المتحدة أمام مسؤولياتها وإصدار القوانين التي تلزم الاحتلال بالكف عن جرائمه اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكد أن العنصرية التي قتلت المواطن الامريكي جورج فلويد هي نفسها العنصرية التي قتلت الشهيد إياد الحلاق.

وقال ان الشعب الفلسطيني لم يفقد البوصلة يوما ولم يتراجع عن أهدافه بالرغم من تنكر الكثير من المؤسسات الدولية ومن دول الأجنبية لحقوقه إلا أنه ماضٍ باتجاه الحرية والعدالة وتقرير مصيره بالسبل والوسائل المتاحة كافة.

من جهته، قال هاني الحلبي المدير العام لاتحاد الهئيات الشبابية أن لدى الاتحاد خطط استراتيجية وطنية يعمل بها من أجل الارتقاء بالشباب من ناحية وطنية ومهنية وعلمية وقانونية.

وأوضح ان هذه الفعالية جائت لمطالبة هئيات حقوق الإنسان وأحرار العالم بالوقوف وقفة جادة وحقيقية من أجل رفض هذه العنصرية والعنجهية التي تقوم بها الشرطة الأمريكية وأيضا الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب مؤسسات حقوق الإنسان بسن قانون يحاسب ويحاكم قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
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