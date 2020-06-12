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برلمان

نائب: مناقشة البرلمان لقوانين الانتخابات بهدف الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إن مناقشة مجلس النواب لقوانين الانتخابات التى تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" خلال الجلسة العامة الأسبوع الحالى هو أمر مطلوب وجاء فى توقيته.

وأشار حمروش فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه كان من الضرورى سرعة مناقشة قوانين الانتخابات، بهدف الانتهاء من هذه الإستحقاقات الدستورية فى موعدها المحدد لها طبقا للدستور، والذى نص على أن تجرى الانتخابات خلال آخر شهرين من العام الحالى.

وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أن مناقشة البرلمان لقوانين الانتخابات يؤكد حرص الدولة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى موعدها.

وكان قد أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة للمجلس يوم الأثنين الماضى على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.
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