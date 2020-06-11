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اقتصاد

ختام جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية..فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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احمد قطب
رصدت عدسة صدي البلد ختام  جلسة نهاية الاسبوع  البورصة المصرية .

في البداية قالت حنان رمسيس خبير اسواق المال بالبورصة المصرية في جلسة اليوم جلسة نهاية الاسبوع استقرت كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء بسبب ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بس ضخ المؤسسات لسيولة جديدة تزيد عن المليار جنيه في الجلسة الواحدة  .

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واضافة رمسيس كان في حالة من العائلة لدي المتعاملين واستمرت المؤسسات في الشراء وبداء المؤشر الرئيسي للبورصة في بداية الاسبوع عند ١.٦٠٠ نقطة ليصلي الي ١١٢٠٠ نقطة في جلسة نهاية الاسبوع وكان مرشح وبقوة للوصول الي ١١٥٠٠ نقطة وتعتبر هذه نقطة مقاومة جديدة .

وأشارت حنان رمسيس ان كان في ارتفاع ملحوظ في بعض القطاعات في جلسات الاسبوع وكان القطاعات الأكثر ارتفاعا  هي قطاع الشحن و التفريغ وقطاع البنوك ويتبعه قطاع الخدمات المالية ثم قطاع العقارات .

ونتوقع في الفترة القادمة  انتعاشة اقتصادية بعد عودة الأنشطة في الدولة الي سابق عهدها وتخفيف الحظر وفتح المطارات وفتح دور العبادة مع اتخاذ كافة الاجرائات الاحترازية .
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