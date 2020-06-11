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محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد حركة تغييرات لنواب وسكرتيرى رؤساء المراكز

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:39 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
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انجي هيبة
أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس الموافق ١١يونيو القرار رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠٢٠ باعتماد حركة تغيرات القيادات المحلية.

شملت نواب وسكرتيرى المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيرى القرى فى إطار استكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى.

وفى سياق آخر، تم عقد اجتماع برئاسة اللواء تامر سعيد  السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة وبحضور مدير عام حساب استصلاح الأراضى والأملاك ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الإجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين أوضاع واضعى اليد وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ماتم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة.

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 وخلال الاجتماع أعلن السكرتير العام للمحافظة أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى والتى تم التعامل معها من خلال اللجان المشكلة للفحص والمعاينات والتسجيل على المنظومة وقد تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وتم إجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى وبدء اتخاذ اجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى.

وأكد السكرتير العام للمحافظة خلال الاجتماع على التأكد من تدقيق ومراجعة كافة البيانات والاحصائيات وتوثيقها أولا بأول وتسجيلها على المنظومة.
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