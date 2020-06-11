متخافوش.. مبادرة لإعداد وجبات صحية لمصابي كورونا وتوصيلها لهم.. تعرف عليها

قالت بسمة مصطفى، صاحبة مبادرة إعداد وجبات صحية لمصابي كورونا المعزولين منزليا: إن المبادرة بدأت منذ 4 أيام ووصل عدد المتطوعين والمتبرعين فيها حتى الآن إلى 12.5 ألف شخص، موضحة أن المبادرة جاءت فكرتها لمساعدة مصابي كورونا بأكل أكل صحي دون تكبد أي عناء.





وتابعت ، في مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التغذية واحدة من الأساسيات في البروتوكول العلاجي لكورونا، وأن يكون الطعام يحتوى على عناصر غذائية متكاملة تساعد على رفع الجهاز المناعي للتغلب على الفيروس.





وأضافت صاحبة المبادرة، أنهم يقومون بتقديم الوجبات سواء للأسر المصابة بأكملها أو للحالات الفردية، وأن واجهت كثيرا من المصابين مشكلة في عدم موافقة المطاعم على توصيل طلبات لهم خوفًا من الاصابة.





وأوضحت أنها قامت بنشر الفكرة على "فيس بوك" وتلقت الكثير من التفاعل والردود وبدات الفكرة بـ 20 وجبة لـ 3 أفراد، ووصلت في رابع يوم لها ل 100 وجبة.





وأكدت أن المبادرة كلها تطوعية بداية من الأفراد المسئولين عن الطهي حتى الأفراد الذين يقومون بالتوصيل، ويتم الوصول إليهم من خلال التبليغ أما بالتليفون او صفحتهم على "فيس بوك".