شرطة مرافق الأقصر تحرر 3323 محضرا خلال شهر

في إطار استمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وإزالة الإشغالات تيسيرا للحركة المرورية وانضباط الشارع. شنت شرطة مرافق الأقصر عددا من الحملات على مدار شهر مايو الماضى أسفرت عن تحرير 3323 محضر مخالفات متنوعة . وذلك





وأوضح المقدم أشرف أبو الفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر ان المحاضر التى تم تحريرها على مدار شهر مايو الماضى تضمنت 1497 محضر إزالات إدارية ، و223 محضر مخالفة نظافة ، و 368 محضرا لباعة جائلين ، و4 محاضر منشآت بدون تراخيص .









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وتم تحرير 546 محضر إشغال طريق ، و349 محضر مضبوطات متنوعة ، 6 محاضر نرجيلة ، 286 محضرا لمحال مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (739) ، 568 محضر اشغال طريق ، 26 محضر منشآت بدون ترخيص .









وأضاف مدير إدارة شرطة المرافق أن كافة الحملات تمت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المنوطة بهدف تنفيذ محاضر المخالفات الصادرة وتأمين الحملات المختلفة .







