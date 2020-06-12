حقوق البرلمان تتابع تنفيذ إنشاء مبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد.. وتوافق على الموازنة المالية للعام المالي 2020 / 2021

لجنة حقوق الإنسان في البرلمان توافق علي موزانة المجلس القومي

أبو سعدة : قومي حقوق الإنسان يقوم بالتحقيق في كافة الشكاوي الواردة

مسؤولو المجلس أمام البرلمان:تم الانتهاء من 70% من المبني الجديد









وافقت لجنة حقوق الإنسان ب مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس الذي ترأسته النائبة مارجريت عازر وكيل اللجنة، علي موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020/ 2021 والتي بلغت جملتها 75 مليونا و600 ألف جنيه مقابل 38 مليونا و100 ألف جنية العام الجارى 2019/2020.





وأكدت النائبة مارجريت عازر وكيله اللجنة، علي استجابة وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبني الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول (الأجور والتعويضات).





وقالت البرلمانية، في كلمتها خلال الاجتماع، أن اللجنة أولت أهمية شديدة للانتهاء من المبني الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة علي دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة.





وشددت وكيلة لجنة حقوق الإنسان، علي أهمية أن تكون موازنة المجلس القومي مناسبة لاحتياجات المجلس بما يمكنه من القيام بدوره علي أكمل وجه.





وأكد محمد نجم، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، انتهاء المبني الجديد للمجلس في القاهرة الجديدة بنسبة 70% ويتبقى التجهيزات النهائية، لافتًا إلى عدم تأخر وزارة التخطيط والشركة المسند إليها الأعمال كان من المتوقع أن تُسلم المبني كاملًا في شهر يوليو لكن تأجل قليلًا بسبب حاجتها إلي استيراد بعض المعدات التي تخص التجهيزات.





وقال عبد المنعم شعراوي، المدير العام بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدكتورة هالة السعيد كانت شديدة الحرص علي توجيه جميع المخصصات المالية اللازمة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات البرلمانية في هذا الصدد.





النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة بقولها : " أنتم محظوظين ب وزيرة التخطيط "، مشيرة إلي أنه لأول مرة يكون هناك رضاء تام من جميع الأطراف عن الموازنة. وقال شعراوي، إنه دعما لهذا المبنى تم رصد 50 مليون جنيه في خطة العام المالي الجديد 2020/2021، منها 25 مليون جنية باقي مستحقات الشركة المنفذة للمبني، و25 مليون جنية للتجهيزات، علمنا بأنه لم يصل اي مقايسات حتي الان لهذه التجهيزات وبانتظار الشكل النهائي لها.. وهو الأمر الذي علقت عليه





وقال حافظ أبو سعدة ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بالتحقيق في جميع الشكاوى التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات أما عرضت علي النيابة العامة ومودعه بالسجن أو التحقوا بالتنظيم الإرهابي "داعش" ومنهم 4 حالات في هذا السياق وأعلن التنظيم الإرهابي عنهم بنفسه مما يثبت كذب الادعاءات الخاصة اختفائهم قسريا.





وأكد أبو سعدة، علي الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان والذي عرض أمام المجلس ألأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة في مقدمتها الرد علي كافة الأكاذيب التي أثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلي القاهرة، لافتًا إلي أن هذا الملف شهد تكامل في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية والعديد من الجهات في منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق .





وأضاف أبو سعدة : " لقد راعينا حضور عدد المنظمات في الفعاليات الموازية لعرض التقرير، لاسيما وأن جماعه الإخوان الإرهابية كانت تعمل بدورها علي تشويه مصر، وكان في مقدمتها الرد علي الادعاءات حول الاختفاء القسري" منوها ، إلي قيام المجلس بعدد من الزيارات إلي السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ومنها توفير العلاج، لافتًا إلي اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية واحترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا.





وأشار أبو سعدة ، إلى أحد آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الهامة التفاعل مع المجتمع الدولي، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته إلي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتًا إلي استمرار الفعاليات آخرها اللقاء الذي أجري عبر "zoom " مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان.





وأكد حافظ أبو سعدة علي التواصل القوي للمجلس سواء علي المستوي الدولي أو الافريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وحقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد علي القوانين التي سنتها الدولة المصرية الهامة في هذا الصدد ومنها قانون العمل الأهلي الذي يتفق مع المعايير الدولية.





من جانبها، ثمنت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، علي دور المجلس القومي مؤكدة علي دعم اللجنة البرلمانية له لاسيما وأنه يقوم بدور وطني في إظهار صورة مشرفه وحقيقة عن مصر فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان فيها.