بريطانيا تمنع الاحتجاجات.. أي تجمهر لأكثر من 6 أشخاص "غير قانوني" في ظل كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن التجمعات والتظاهرات في الاجواء التي تسيطر فيها جائحة كورونا المستجد، غير قانونية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.









وذكر المتحدث أن أي تجمع لأكثر من ستة أشخاص يعد غير قانوني.









أضاف " يشجع بوريس جونسون الناس على عدم المشاركة في الاحتجاجات إذا لم يتمكنوا من القيام بذلك ضمن قواعد التباعد الاجتماعي".









وحتى منتصف ليل الليلة الماضية ، لم يتم تغريم أحد بسبب أي خرق لقواعد الحجر الصحي.









وتقول اللوائح ، التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، إن"أي شخص يدخل المملكة المتحدة من الخارج يعزل لمدة 14 يومًا".









وذكرت تقارير، أن جونسون لا يعتبر أن معدل الإصابة بالمرض منخفض كما يرى بعض المطالبين بتخفيف قيود الحظر.









وأكد جونسون على ضرورة أن يتباعد الناس لمترين من أي شخص خارج منازلهم.