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أخبار العالم

لمسافة 1522 كيلومترا .. إثيوبيا تحصل على قرض لإنشاء خط سكة حديد يربطها بالسودان

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الخميس، إن بنك التنمية الأفريقي وافق على منحة قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي للجانب الإثيوبي، بهدف تمويل دراسة جدوى لبناء خط سكة حديد يربط بين إثيوبيا والسودان.

وقالت وكالة الانباء الإثيوبية إن المنحة تغطي نحو 35 في المائة من إجمالي تكلفة الدراسة المقدرة بـ 3.4 مليون دولار أمريكي، أما الباقي، فسيتم توفيره من قبل مرفق إعداد مشروعات البنية التحتية في شكل منحة قدرها 2 مليون دولار أمريكي ، وبمساهمة قدرها 100 الف دولار أمريكي لكل من البلدين المعنيين.

تستمر دراسة الجدوى لمدة عامين وتتضمن تقييم الترتيبات الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع المقترح وترتيبات التمويل البديلة، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الوكالة إلى أن خط السكة الحديد سيربط بين أديس أبابا والخرطوم مع امتداد إلى بورتسودان على البحر الأحمر. حيث وافق الجانبان على المسار الذي يمتد لمسافة 1522 كيلومترًا بين أديس أبابا وبورتسودان.
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