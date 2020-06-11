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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على انستجرام

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:32 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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محمد بدران
نشر عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادي باوك اليوناني صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهر عمرو وردة في الصورة وهو يؤدى بعض التمارين الرياضية وذلك في ظل توقف الدوريات فى العالم  لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


جدير بالذكر أن نادي لاريسا أعلن فسخ تعاقد مع المصري عمرو ورده بسبب عدم حضوره التدريبات حيث ظهر مرتين فقط من أصل 9 تدريبات.

وكان عمرو وردة دخل فى سيل من الأزمات بسبب تسريب محادثات تجمعه ببعض الفتيات التى كان آخرها أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول الخاص بكأس الأمم الأفريقية 2019. 


وتم استبعاد عمرو وردة من قائمة المنتخب بقرار تربوي قبل إعادته عقب تدخل زملاؤه اللاعبين.
شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على انستجرام
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