شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة على انستجرام









وظهر عمرو وردة في الصورة وهو يؤدى بعض التمارين الرياضية وذلك في ظل توقف الدوريات فى العالم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.









جدير بالذكر أن نادي لاريسا أعلن فسخ تعاقد مع المصري عمرو ورده بسبب عدم حضوره التدريبات حيث ظهر مرتين فقط من أصل 9 تدريبات.





وكان عمرو وردة دخل فى سيل من الأزمات بسبب تسريب محادثات تجمعه ببعض الفتيات التى كان آخرها أثناء تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى الأول الخاص بكأس الأمم الأفريقية 2019.







