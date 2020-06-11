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ديني

أمين الفتوى: التدخين لا يفسد الوضوء

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:31 م
أمين الفتوى: التدخين
أمين الفتوى: التدخين لا يفسد الوضوء
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محمود ضاحي
هل التدخين يفسد الوضوء.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن  التدخين لا يفسد الوضوء.
 
وفي نفس السياق قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البحوث الطبية المعاصرة تقول إن التدخين وشرب الدخان بالغ الضرر ويسبب الوفاة قطعًا. 

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم شرب الدخان أو السجائر ؟»، أن المؤسسات الطبية العالمية ألزموا شركات التدخين أن يكتبوا على علب السجائر "ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة" حتى يرفعوا مسؤليتهم عن المدخنين الذين ربما قضوا نحبهم فى التدخين وبناءً على هذه المعطيات كلها تيقن الضرر البالغ الذى يسببه التدخين وهو الوفاة فضلًا عن أضرار أخرى كثيرة وبهذا أفتت دار الإفتاء أن هذا مما يمنع ومما لا يجوز.

وتابع أن تعمد استنشاق وابتلاع الدخان الناتج عن حرق نبات التبغ أو أي ما يسمى السجاير حرام شرعًا.

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